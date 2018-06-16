Фото большой груди модели Хельги Лавкейти пользуются популярностью

Вчера, 23:30

Новый снимок грудастая манекенщица приурочила к проведению ЧМ-2018 и сразила наповал всех мужчин. Хейтеры даже окрестили ее эскортницей и приписали ей наличие богатого "папика".

В социальной сети Instagram появились новые снимки модели Хельги Лавкейти. Фото большой груди девушки пользуется популярностью у мужчин. Внимание и успех аппетитной красотки не раз связывали с оказанием эскорт услуг. Подобные слова не подтверждались фактами, поэтому яростные фанаты знойной девушки по-прежнему не перестают радоваться ее новым успехам и интим снимкам в нижнем белье.

На сегодняшний день у красавицы 4 млн подписчиков, которые ежедневно оставляют сотни комментариев, греющих душу брюнетки. На недавнем снимке Хельга Лавкейти поделилась надеждой, что гостям понравится в России на ЧМ-2018.