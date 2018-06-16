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Известная «Деффчонка» Денисова делится секретами похудения

Сегодня, 09:00

Уникальные методики и предложения Анастасия опубликовала в своём Instagram. Питание и тренировки сделали из актрисы почти стройняшку – результат на лицо.

Анастасия Денисова решила поделиться с подписчиками историей своего преображения. Артистка активно тренируется и уже успела получить некоторые результаты после занятий в бассейне и особого питания. Основой блюд Анастасии стали овощи и полезные продукты, богатые витаминами и минералами. Поклонники ликуют, что известная «Деффчонка» Денисова делится секретами похудения в социальной сети Instagram.

«Какая же вы хорошенькая!!!», «Настя, вы такая молодец! Здоровья вам и удачи в спортивных делах))», «У вас железная сила воли!», - писали поклонники.

Во время описания методики Анастасия рассказала о заменителе питания, чем поставила в тупик фанатов. Особый способ распрощаться с лишним весом также привлек внимание и хейтеров, которые ждали момент, чтобы опозорить Денисову, но этого не произошло.

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