Казахские СМИ заживо похоронили Димаша Кудайбергена

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Популярный казахский певец прокомментировал заявление СМИ о его гибели.

Ранее неизвестные выложили в сеть фотографию залитого кровью автомобильного салона и сообщили, что Димаш Кудайберген попал в аварию и скончался на месте. В своём Instagram-аккаунте певец выложил скриншот одной из таких новостей, где Димаша заживо похоронили, и попросил не верить ложным слухам. Юноша попросил больше не распространять заведомо ложную информацию и предостерёг, что такие новости сделают больно его родным.

В скриншоте не указан первоисточник ложной информации о смерти певца. За несколько часов обращение Кудайбергена успело набрать более 12 тысяч лайков и около 3 тясяч комментариев. На данный момент, певец по неизвестным причинам удалил пост из соцсети.