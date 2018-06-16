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«Снайпер в трусиках»: Сергей Жуков шокировал откровенным фото своей жены

Сегодня, 08:36

Пока неизвестно, давала ли согласие Регина Бурд на публикацию в социальной сети своей «пятой точки», однако зрелище получилось впечатляющим. Только не для пуритан, высказавшим свое «фе».

Сергей Жуков шокировал поклонников откровенным фото своей жены. Снайпер в трусиках выглядит несколько зловеще, но, в тоже время, весьма сексуально. Лидер группы «Руки вверх», выбирая место действия и ракурс для съемок своей обожаемой супруги, матери троих детей, вероятно, учел мнение психологов, которые считают, что красивая женщина со снайперской винтовкой, вызывает двойственные и будоражащие воображение чувства.

Сам певец, предвидя гневные комментарии пользователей, сопроводил снимок пояснением. В своем обширном посте Жуков заявил, что Регина является его настоящей опорой в жизни, где нет верной дружбы, а заверения в любви стоят не дороже стеклянных бус, которыми покупают расположение аборигенов. Сергей написал о своих виртуальных доспехах, которые Регина «отмывает от крови». Поклонники, прочитав исповедь, напомнили кумиру 90-х о неизбежном кризисе среднего возраста и, пожелали семейного счастья.

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