Егор Крид открыто тролит свою избранницу из шоу «Холостяк»

Сегодня, 08:30

В прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» Крид опустился до уровня обсуждения Дарьи Клюкиной, более того он позволяет себе отпускать двухзначные шуточки о ее фигуре и поведении.

Программу «Вечерний Ургант» посетил Егор Крид со своим другом Тимати. Представители золотой молодежи посмеялись над Дарьей Клюкиной – девушкой, получившей кольцо от Крида в шоу «Холостяк». Егор Крид открыто тролит свою избранницу и не беспокоится о ее репутации. Оперативные инсайдеры подсуетились и выяснили, что сексапильная девушка попала на проект по знакомству. Этот факт возмутил и обидел многих участниц проекта. После дебюта многие красавицы нашли себе парней.

Например, горячей темой обсуждения стали отношения брата Тимати с Викторией Коротковой. Милые «обнимашки» и держания за руку не удивляют поклонником парочки. Фанаты сексуальной брюнетки намекают, что не верят Виктории, а ее отношения - очередной пиар. Истинные поклонники девушки не верят в ее лицемерие и уверены, что это действительно любовь. Накануне сладкую парочку заметили в сыроварне, клубе, кафе и ресторане.