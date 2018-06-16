Фадеев проанонсировал новый клип Кристины Кошелевой

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Продюсер сообщил в Сети, что одобряет реакцию фанатов на саму композицию. Именно из-за хороших отзывов клип так скоро выйдет – ждать его стоит примерно с понедельника.

Речь идёт о песне «Снилось, как люблю». Максим Фадеев отметил, что видел много комментариев про то, что от нового хита Кристины Кошелевой «пробирает до мурашек». Фанатов поразила скорость работы команды продюсера, и они подчеркнули, что хотят увидеть клип поскорее.

Были, впрочем, и противники его появления. Некоторые интернет-пользователи заявили, что Фадеев слишком много внимания уделяет именно Кошелевой, совсем забывая о других своих подопечных. Хейтеры с сарказмом порекомендовали продюсеру всех выгнать, раз ему нужно так продвигать именно эту певицу, анонсируя её деятельность.