«Соскучилась по Тарасову?»: Бузова удивила снимком на фоне футбольного мяча

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Мяч являлся декоративным элементом, добавленным на поляну. Интернет-пользователи увидели в том, как Ольга Бузова опирается на него, намёк на желание вернуться к Дмитрию Тарасову.

Отношения у певицы и футболиста давно закончились, однако фанаты до сих пор помнят эту пару. В каждом действии Бузовой или Тарасова поклонники видят намёк на то, что те хотят воссоединиться, либо критикуют за действия, нарушающие «законы» таких уже несуществующих отношений. Правда, в отношении футболиста это уже высказывают меньше – учитывая, что его новая жена ждёт ребёнка, возвращение к певице маловероятно.

Однако сама Бузова по-прежнему официально одна. Ходят слухи о её возможных романах, однако подтверждения им нет. Потому остаются те, кто считает – певица скучает по Тарасову. Кроме намёка на это, некоторые подписчики увидели и изъяны в представленном снимке. В частности, ноги Бузовой им показались конечностями страуса.