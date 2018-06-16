Ольга Серябкина может потолстеть из-за чак-чака

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Певица Ольга Серябкина прибыла в Казань и буквально влюбилась в этот город. Она рассказала подписчикам, что именно там нашла сладость, которой наполнит свои чемоданы при возвращении домой.

На своей странице в Instagram Серябкина рассказала, что Казань очень ей приглянулась. В город она прибыла ночью и смогла понаблюдать за рассветом, который восхитил её настолько, что участница группы SEREBRO не смогла думать ни о чём другом. Ольга с нетерпением ожидает того момента, когда сможет увидеть закат в Казани. Она уверена, что этот момент запомнится ей навсегда. Также Серябкина рассказала, что определилась со сладостью, которой буквально наполнит свои чемоданы, когда будет улетать. Ей оказался чак-чак, и певица обратилась к поклонникам с вопросами о том, где можно купить самый вкусный.

Подписчики поспешили поделиться с певицей информацией, рассказав о том, в каких магазинах продаётся лучшая сладость. Но они не забыли напомнить о том, что целый чемодан чак-чака может стать причиной того, что Ольга потолстеет. Поклонники, которые оказались равнодушными к сладостям, просто восхитились её внешним видом.