"Точная копия": Поклонники Седоковой восхитились её схожестью с дочерью

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Анна Седокова не часто радует поклонников совместными фотографиями со своей старшей дочерью Алиной Белькевич. Подписчики певицы отметили, насколько девушки похожи друг на друга на новом снимке.

На странице Анны в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что иногда самые сложные проблемы могут быть решены за завтраком. Она поблагодарила свою дочь за совместное утро, которое она сделала для певицы более радостным. Но поклонников больше заинтересовал снимок, который она добавила к публикации. На фотографии обе девушки одеты в простую домашнюю одежду, а на лицах у них минимум косметики.

Подписчики стали отмечать, что Алина очень похожа на свою маму, и с возрастом может стать точной копией Анны. Некоторым показалось, что Седокова и Белькевич выглядят скорее как сёстры, настолько сильно наблюдается схожесть. В комментариях удивились тому, как Анна успевает совмещать свои дела и семью, находя для всех время. Для поклонников показалось важным то, что певица пытается оставаться подругой для своей дочери.