"Р-развод": Бородина высмеяла логику своих поклонников

Вчера, 22:48

То, что Курбан Омаров не встретил в аэропорту своих супругу и дочь, стало «лишним подтверждением» приближающегося развода, тем более, что ведущую "Дом-2" встретил друг.

Недостаток информации, который в последнее время испытывают поклонники Ксении Бородиной, фанаты с успехом замещают собственными домыслами.

Ксения, не оставила без внимания удивительную логику своих подписчиков: «Если неделю нет мужа в Инстаграм , значит Р –развод?? ну и времена)))»

Некоторые фанаты вполне серьезно советуют звезде отвлечься и пройтись по магазинам, но большинство оценило ироничный пост Бородиной: «в аэропорту как раз и встретил, просто если каждое движение снимаешь плохо, не снимаешь, тоже плохо!!! По такой логике если я не снимаю как в туалет ходим, то и с пищеварением у нас проблемы» и продолжили писать комментарии в том же ключе: «Ксюша,а еще ты кольцо сняла....это тоже НАБЛЮДИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИШКИ ЗАМЕТИЛИ???»; «Значит Ф-футбол))»; «По этой логике, если нет детей неделю в Инстаграм, то значит что?? Отдала?????».

Звезда признается, что ее отношения с мужем нельзя назвать идеальными, но он все еще способен ее удивлять, а вместе с прочими приятными мелочами – это и есть счастье.