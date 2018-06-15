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«Моя задница сжалась»: Луиза Джонсон опозорилась вслед за другими

Сегодня, 22:38

Певица поделилась с одним из американских СМИ о позорном случае во время выступления. Фиаско звезды произошло в прямом эфире.

Луиза Джонсон рассказала об унизительном случае, который произошел с ней на сцене во время выступления в прямом эфире. Неприятная ситуация произошла в торговом центре «Meadowhall» в Шеффилде.

Звезда потерпела непростительную неисправность своего наряда. Прямо во время исполнения песни черное платье звезды «треснуло» на достаточно пикантном месте.

В итоге Джонсон оголила свою «пятую точку» перед посетителями торгового центра и всеми телезрителями, которые в этот момент смотрели прямой эфир у экранов телевизора. Певица признается, что была ужасно смущена: «Моя задница сжалась», - признается Луиза.

Отметим, что почти каждая звезда шоу-бизнеса сталкивалась с казусными случаями прямо во время выступления или любого другого появления на публике.

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