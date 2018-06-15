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«Адская маска вместо лица»: Ани Лорак удивила поклонников изменившимся лицом

Сегодня, 22:01

Ани Лорак снова в кругу всеобщего внимания, теперь под раздачу попало странное лицо артистки. 

На новом опубликованном фото Ани с очень изменившимся лицом. По мнению многих подписчиков, она стала не похожа сама на себя. Такое преображение испуганные поклонники связывают с возможным хирургическим вмешательством или косметологическими процедурами. «Перестаралась с пластикой. Адская маска вместо лица. Противно…»,- делятся впечатлениями люди в сети. Сама певица никак не комментирует свой новый облик.

Ани Лорак одна из самых популярных певиц нашего времени. Она дает концерты по всему миру. Лорак всегда считалась одной из самых талантливых и красивых артисток современности.

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