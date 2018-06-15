Анастасия Волочкова намерена продвигать свою дочь на сцене

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Анастасия Волочкова решила заняться продвижением своей дочери Ариадны как исполнительницы, включая её в свои выступления. Теперь тех, кто пришел посмотреть на танцы, будет ожидать рэп от маленькой девочки.

Анастасия поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой Ариадна выступала с композицией «Время первых». Ролик с дочерью Волочковой был оценён поклонниками по-разному. Некоторые из них удивились тому, какую именно песню выбрала девочка, но большинство отметило, что исполнение оказалось достаточно приемлемым. Из-за положительных комментариев Волочкова намерена продвигать Ариадну как исполнительницу.

Анастасия рассказала поклонникам, что дочь выступит на сцене во время концерта самой балерины в Академии изящных искусств. Волочкова продемонстрировала небольшую видеозапись с подготовки Ариадны к первому выступлению перед большой публикой. Многим из поклонников балерины исполнение девочки приглянулось, но нашлись и недоброжелатели. В комментариях стали обращаться к Волочковой с просьбой оставить ребёнка в покое, не выставляя её на посмешище.