VistaNews.ru


Анастасия Волочкова намерена продвигать свою дочь на сцене

Сегодня, 22:24

Анастасия Волочкова решила заняться продвижением своей дочери Ариадны как исполнительницы, включая её в свои выступления. Теперь тех, кто пришел посмотреть на танцы, будет ожидать рэп от маленькой девочки.

Анастасия поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой Ариадна выступала с композицией «Время первых». Ролик с дочерью Волочковой был оценён поклонниками по-разному. Некоторые из них удивились тому, какую именно песню выбрала девочка, но большинство отметило, что исполнение оказалось достаточно приемлемым. Из-за положительных комментариев Волочкова намерена продвигать Ариадну как исполнительницу.

Анастасия рассказала поклонникам, что дочь выступит на сцене во время концерта самой балерины в Академии изящных искусств. Волочкова продемонстрировала небольшую видеозапись с подготовки Ариадны к первому выступлению перед большой публикой. Многим из поклонников балерины исполнение девочки приглянулось, но нашлись и недоброжелатели. В комментариях стали обращаться к Волочковой с просьбой оставить ребёнка в покое, не выставляя её на посмешище.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Анастасия Волочкова не защитила дочь от хейтеров

«Тимати понравится»: 12-летняя дочь Анастасии Волочковой вышла на сцену с рэпом

Анастасия Волочкова показала своего нового возлюбленного

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

Рекомендуем