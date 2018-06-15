"Забава для быдла": Блогер Лена Миро резко высказалась о любителях футбола

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Лена Миро решила поговорить со своими подписчиками о футболе, и о том, почему она не любит ни саму игру. Также она считает, что данным видом спорта не могут увлекаться интеллектуальные и самодостаточные люди.

Начать Лена решила с того, что никогда не следила за футболом, не смотрела матчи и не собирается делать это в будущем. «Я считаю футбол забавой для быдла», - честно призналась блогер в своей публикации. Всех тех, кто кричит на трибунах стадионов или следит за матчами по телевизору, она называет стадом неандертальцев. Также Лена считает странным желание разрисовать своё лицо ради поддержки любимой команды.

Миро считает, что подобные пристрастия появляются из-за желания выплеснуть накопившуюся агрессию. Но, по её мнению, не один умный человек не будет выстраивать свою жизнь так, чтобы в ней было много негативных эмоций, от которых нужно срочно избавляться. Именно поэтому она уверена, что футбол является пристрастием для глупых людей. Также блогер рассказала историю о том, как ей однажды подарили билеты на футбольный матч, что стало поводом для её возмущения.