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Алексей Воробьев крутит роман со звездой шоу «Каникулы в Мексике»

Сегодня, 20:32

Известный в России актер и певец давно живет в Лос-Анджелесе и пытается покорить Голливуд. Там он и встретился с новой избранницей.

Стало известно, что Алексей Воробьев крутит роман со звездой шоу «Каникулы в Мексике» по имени Джей. Девушка не смогла построить отношения с известным на шоу Рамзаном. Однако российский артист запал ей в душу. Подруга девушки отмечает, что Воробьев абсолютно во вкусе Джей.

Пара познакомилась на съемках клипа к песне «Миллионер», в котором девушка снималась как модель. После этого общение продолжилось. Отмечается, что Алексея и Джей неоднократно видели в ресторанах и кинотеатрах города. Воробьев явно заинтересован девушкой, балуя ее роскошными букетами цветов и различного рода подарками.

Роман не препятствует стремительному развитию карьеры артиста. Возможно, он станет номинантом на премию Emmy за роль в сериале «UnReal».

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