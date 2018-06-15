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История любовных поисков Коротковой продолжилась после холостяка Крида, но ее «жертвой» вполне может стать Артем Юнусов.

Короткова больше не скрывает свои отношения с братом Тимати. Подтверждающие совместные снимки пары появляются в Сети от инсайдеров. Фотоснимки с ресторанов, кафе и светских мероприятий заполняют социальные сети и личные страницы именитых звезд.

Поклонники сексуальной брюнетки намекают, что не верят Виктории и ее отношения - очередной пиар. Истинные поклонники девушки не верят в ее лицемерие и уверены, что это действительно любовь. Накануне сладкую парочку заметили в сыроварне, клубе, кафе и ресторане.

Парочка мило держалась все время за руки и обнималась. Поклонникам не удалось сделать качественных снимков, но сообщения постоянно появляются в Сети.

К тому же, многие припомнили случай, когда Тимати посоветовал Егору Криду заканчивать со съемками шоу. Возможно, такой радикальный метод использовал сам Артем Юнусов, чтобы отвоевать красивую девушку.