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Все тайное становится явным. Постоянные зрители телевизионного шоу "Холостяк" выяснили, что Чиблис участвовала в нем не по «велению души», но ради элементарного хайпа.

Участница шестого сезона шоу «Холостяк» Галина Чиблис снялась в клипе своего возлюбленного Яникса, что и доказало правоту Егора Крида. Прощаясь с девушкой в полуфинале, Крид заметил, что Галя слишком для него молода, а кроме того, глаза ее не горят от желания связать с ним свою дальнейшую жизнь. Чуть позднее Крид язвительно прокомментировал связь Чиблис с Яниксом.

Сам клип с участием Галины, снимался в основном под водой. Девушка то плавала, то безнадежно тонула, пока ее возлюбленный пребывал на суше. Самым тяжким испытанием для рэпера стал ливень, под которым он озвучивал наиболее значимые строки своего текста. Пара, благодаря клипу «Что ты с собой сделал» приобрела множество поклонников.

Кстати, Яникс еще четыре года назад получил популярность, записав песню «Шоу Улиц Гетто-2».