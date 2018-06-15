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«Из царицы в простушку»: фанаты не оценили перевоплощение жены Пескова

Сегодня, 19:47

43-летняя Навка решила оставить профессиональных фотографов и во время очередной фотосессии воспользовалась помощью мужа. Дмитрий Песков запечатлел свою жену в обычном наряде на фоне природы. Подписчики сделали резкие выводы по поводу попытки перевоплощения «из царицы в простушку».

Татьяна Навка часто претендует на звание жены чиновника, которой чужда роскошь. Женщина любит делать публикации об обычных моментах своей жизни, но нередко попадает впросак, ведь то, что для нее рутина, для фанатов оказывается недоступной мечтой.
На этот раз Навка решила удивить некачественными фотографиями со смартфона, сделанными ее мужем, однако фанаты не оценили труды Пескова. На снимках женщина кружится и прыгает на фоне шикарных лужаек. По словам подписчиков, именно дорогая ухоженная территория испортила образ простушки в белом платье.
Однако были и те, кому пришлись по вкусу такие фотографии. Они назвали Татьяну «русской красавицей» и позавидовали Дмитрию Пескову, которому повезло с женой.

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