Родившая Лобода в пиджаке на полуголое тело обняла Монатика

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Благополучно родив ребенка, Светлана Лобода дала понять, что не собирается все свое время посвящать пеленкам, подгузникам и сцеживанию молока. Все это, конечно, важно, но и о творчестве забывать не следует. Она выступила на премии Муз-ТВ и поразила своим видом присутствующих. А на недавно опубликованном фото поклонники увидели, что звезда в полном порядке.

Про то, как она приводит себя в былую форму после родов, певица не афишировала. На недавно опубликованном фото, где она запечатлена вместе со своим саундпродюсером Монатиком, пользователи увидели, что Светлана выглядит так, будто и не было девяти месяцев беременности. В пиджаке она решила обнять украинского исполнителя Монатика. Прозрачная блуза открывала вид на ее полуголое тело. Плоский живот без признаков целлюлита и растяжек. Как ей удалось такого добиться всего за двадцать дней после родов – загадка для поклонников. Ведь для многих рожавших женщин – это большая проблема.

Кроме демонстрации своей отличной формы, певица выразила огромную благодарность Монатику за песню «Суперзвезда» и выслушала порцию комплиментов от фанатов. О рецепте своего прекрасного превращения она пока молчит.