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Кристина Асмус в образе Джона Леннона восхитила фанатов

Сегодня, 19:09

В социальных сетях Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой саму себя назвала «Кристина Леннон». Фанаты согласились со сравнением, и нашли еще несколько аналогов.

Кристина Асмус поделилась фотографией, на которой она предстала в образе «мажорки». Девушка сфотографировала себя в зеркале, у нее в руках iPhone, а наряд был подобран в стиле группы «The Beatles». На актрисе белый свитер с капюшоном, такого же цвета тканевый брюки с подкатами. Образ дополняет объёмная сумка и черные очки в круглой оправе. Такую фотографию знаменитость подписала «Кристина Леннон», сравнив себя с популярным певцом. Подписчики согласились с таким выводом, отметив, что девушке очень идет такой наряд. Многие восхитились тому, что Асмус удается выглядеть даже в мужском образе.
Кроме того, поклонники отметили, что вещи Асмус очень похожи на те, которые обычно надевает Гарик Харламов. Поэтому они дополнили характеристику актрисы: «Кристина Харламовна Леннон».

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