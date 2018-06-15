Кристина Агиллера заинтриговала зрителей в метро Нью-Йорка

Сегодня, 19:42

Кристина Агиллера и Джимми Фэллон тайно выступили вдвоем в метро Нью-Йорка.

Артисты пели замаскировавшись под уличных музыкантов. На них были надеты широкополые шляпы и темные очки. Во время исполнения первой песни–хита Ареты Франклин «Freedom» вокруг исполнителей собралась толпа зевак. Агиллера исполняла вокальные партии, а Фэллон играл на гитаре и подпевал.

После первой песни он сбросил парик и шляпу, чем раскрыл интригу. Люди были в восторге.

Затем пара спела знаменитую песню Кристины «Fighter» вместе с публикой.