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"Ольга Бузова снова села в лужу": Болельщики раскритиковали певицу за лицемерие

Сегодня, 19:10

Певица уже не раз была уличена в неискренности. В этот раз её публикация в соцсети заставила подписчиков вспомнить грешки Бузовой.

 

Ольга Бузова выражает поддержку сборной России в своём аккаунте Instagram. Таким образом певица пытается вызвать чувство поддержки и у всех россиян. Но подписчики уличили певицу в лицемерии. Также комментаторы не понимают, как певица с такими текстами песен, унижающих мужчин, может поддерживать футболистов.

Раскритиковали Бузову и настоящие болельщики, отметив, что совсем недавно певица негативно отзывалась о своём муже-футболисте Дмитрии Тарасове. Да и реклама собственной линии футболок не сослужила Ольге добрую славу. Подписчики говорят, что певица таким образом села в лужу, потому что только показала свой настоящий мотив: заработать денег и прорекламировать футболки «Чемпион». Также певица прорекламировала и бренд, занимающийся изготовлением одежды.

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