Сегодня, 06:45

Певица после рождение двойни в критическом возрасте сумела быстро восстановиться и показать поклонникам, что 38 лет это не тот возраст, когда нужно облачаться в домашний халат. Недавние снимки это явно проиллюстрировали.

Екатерина Бужинская показала идеальную фигуру в сексуальном боди, причем, на первом месте в композиции находится отнюдь не эротическое начало. Певица показала, что быть желанной и любимой можно в любом возрасте, стоит только захотеть подарить себя тому, кто близок и душой и телом и мыслями, которые совпадают при любых жизненных обстоятельствах. Черно-белые фотографии, отодвинутые «на обочину» вульгарным и неестественным цветом, показывают, что такое настоящее искусство.

Фотограф Олеся Иськова проявила свой талант, запечатлев Бужинскую в образе Катрин Денев и на все сто процентов угадала фактуру, а также поняла состояние души певицы. Действительно, опубликованные фотографии кажутся магическими в сравнении с дешевыми поделками большинства звезд шоу-бизнеса.