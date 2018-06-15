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Участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия поднял руку на Ольгу Жарикову

Сегодня, 18:32

Между частниками «Дома-2» Дмитрием Кварацхелией и Ольгой Жариковой завязалась ссора, которая переросла в кровавую драку. «Затасканная» девушка вынуждена была обратиться к врачам.

По словам Ольги Жариковой, конфликт вырос на почве оскорблений. «Я узнала, что Дима оскорблял мою маму, и решила высказать ему всё, что думаю о нём», - говорит девушка после драки. Отпустив несколько неприятных слов в сторону Дмитрия, она сразу получила ответ: Дмитрий незамедлительно поднял на Ольгу руку.

Другие участницы «Дома-2» криками старались помочь подруге. Но Дмитрий Кварацхелия продолжал таскать Жарикову по полу. Завершился конфликт Ольгой, брошенной в бассейн. Позднее оказалось, что у девушки рассечено плечо. Ей потребовалось наложение швов, поскольку рана была глубокой. Хотя в Сети пишут, что рана получена из-за неосторожности самой Ольги, которая зацепилась за крючок. Зрители телестройки требую удалить Дмитрия из проекта за избиение без возможности вернуться.

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