Модель предлагает оценить её «аппетитную задницу»

Сегодня, 18:44

24-летняя девушка специально раздевается и демонстрирует свой зад миру на американском аналоге "Дома-2". Её секрет скрывается в хихурге, но не пластических операциях.

Британская модель и участница «Острова любви», зарубежного аналога «Дома-2», предлагает оценить её «аппетитную задницу» и подтяжку этой части тела. По словам молодой Меган Бартон Хансон, она разделась, потому что её эксперт по красоте сохранил её «пятую точку».

Меган заявляет, что эта процедура прошла не хирургическим путём. Как именно врач «поддерживает» вид ягодиц модели, не известно.

На фотографии в Instagram Меган Бартон Хансон была запечатлена абсолютно голой. Её соски прикрывал лишь крошечный смайл – сердечком.

Стоит отметить, что модель знаменита именно тем, что раздевается, поэтому демонстрировать своё голое тело девушке приходится уже далеко не в первый раз. Она уже не один раз снималась в различных популярных мужских журналах и эротических фотосессиях.