«Как же так получилось?»: Лена Миро размышляет над победой сборной России

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Вчера российская сборная по футболу «разгромила» сборную Саудовской Аравии. Блогер рассказала, что стало причиной успеха.

Девушка сперва вспоминает о праздновании победы сборной России, но просит усомниться в честности такого матча. Лена Миро размышляет в своём блоге над вопросом: «Как же так получилось?», задавая его также и подписчикам. Сама девушка уверена, что всё это «договорняк» и всё проплачено Саудовской Аравии.

Лена Миро напоминает подписчикам о новой реформе по пенсионному возрасту для россиян: «было принято решение повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин». Потому, утверждает девушка, чтобы никто не умер от такого счастья, правительство прикрыло неприятные новости радостной победой российских футболистов: «Чтобы вы вдруг не устроили революцию, вам показали футбол». Комментарии доказывают, что подписчики согласны с блогером.