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Звезду «Битвы экстрасенсов» заподозрили в раздвоении личности

Сегодня, 05:30

Фанаты Джулии Ванг опасаются, что в теле когда-то красивой девушки живёт другой человек, который постепенно берёт верх над её рассудком.

Фанаты Джулии Ванг, которая кстати выиграла 15-й сезон шоу «Битва экстрасенсов, заподозрили звезду в раздвоении личности. Всё дело в публикациях «медиума», которая в своих постах пишет совершенно непонятные вещи.

В недавней публикации Джулия Ванг показала свой нынешний образ. На снимке женщина была запечатлена голой в одних трусах-боксёрках. Она показывала поклонникам свою искривлённую спину и чрезмерную худобу. В посте звезда отметила, что ей больше не хочется случать критику со стороны людей, которые не понимают, почему женщина не хочет поддерживать красоту. Ванг заявляет, что ей не важно мнение своих поклонников.

Свою точку зрения Джулия написала в очень грубой форме, заявив, что ценности, поддерживаемые большинством, ценности никакой не имеют. Фанаты звезды «Битвы экстрасенсов» не восприняли эти слова, как обиду. Они больше начали опасаться за психику женщины. Они решили, что над ней одержала верх другая личность, которая жила далеко внутри создания. Именно из-за этого красивая и видная дама превратилась в худого полубольного подростка.

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