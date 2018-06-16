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Тарзан продолжает удивлять своими "пикантными" фото

Сегодня, 00:45

Муж Натальи Королевой то и дело любил поражать публику. Однако многие забывают, что ведь профессия его – это стриптизер. 

 

Тарзан или Сергей Глушко, а именно так зовут известного мужчину, опубликовал очередное пикантное фото в социальных сетях. Он любит хвастаться своим телом, но там и вправду есть на что посмотреть: и мощные бицепсы, и тело хоть куда.

Но все дело в том, что чаще всего он выкладывает «отдельно» обнаженные части тела, а сегодня – абсолютно голый. Подписчики Сергея оценили и подпись под фотографией «Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм... Понеслась!!!» Под фото уже собралось более полутысячи комментариев. Женщины восхищаются его телом. «Прелесть!Какие ягодицы!» «Костюм то до чего хорош!» - комментировали фанатки.

Однако было и много негатива. Многие не понимают его и считают недопустимым на «старости лет» делать подобные фото. Некоторые даже сравнивали его с Анастасией Волочковой. «Надо было жениться на Волочковой» -писали подписчики.

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