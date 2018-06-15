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"Здесь выдыхают любовь": Чехова соблазняет фанатов лучшими курортами мира

Сегодня, 17:33

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками новым фото. Звезда отправилась на отдых в город Ровинь в Хорватии.

Чехова соблазняет фанатов лучшими курортами мира. Сначала звезда делилась фото из Истрии, а теперь она в г.Ровинь, Хорватия. Под красивым фото, которое телеведущая выложила в свой Instagram, она написала: «Выпить вина, любуясь проплывающими яхтами, вдохнуть солёный запах моря, послушать тишину, нарушаемую лишь чириканьем птиц. На Истрии никто никуда не торопится. Здесь пропускают жизнь через лёгкие, и выдыхают Любовь».

Подписчики любуются живописными фото и с удовольствием их комментируют. «Супер», «Как же это прекрасно!», «Фантастика!», «Так красиво написали, что мне захотелось тоже вдохнуть этот воздух», - пишут поклонники. Одна из подписчиц поинтересовалась, когда же Анфиса Чехова работает, на что телезвезда ответила: «Когда захочу».

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