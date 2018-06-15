Старшая дочь Ким Кардашян и Канье Уэста пышно отметила 5-летие

Сегодня, 19:31

Телезвезда, получившая популярность благодаря шоу «Семейство Кардашян», устроила Норт Уэст, своей дочери поход в кондитерскую Нью-Йорка. Малышка осталась довольна подарком и попала в объективы фотокамер.

День рождения для дочери Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста решили пышно продолжить в магазине Манхэттена Dylan's Candy Bar. Фотографии запечатлели её мать, одетую в классический чёрный: бомбер, кроп-топ, шорты и ботильоны, а на Норт – розовый спортивный костюм и белые кроссовки бренда Yeezy. Пятилетняя Норт старшая из детей в своей семье: у неё есть младший брат и сестра.

Девочку с пятым днём рождения также поздравил модный дизайнер Александр Вэнг, знаменитый своей бывшей должностью креативного директора Balenciaga. Мужчина подарил ей две сумки.

На фото видно, что Норт Кардашян радуется прогулке к магазину сладостей со своей мамой.