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«Всё ради принца»: Меган Маркл больше не сможет есть морепродукты

Сегодня, 17:23

Женщина стала членом королевской семьи, а поэтому ей придётся следовать установленным правилам. Теперь жене Гарри нужно будет отказаться от своей любимой пищи.

С момента, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 19 мая текущего года, она получила королевский титул Герцогини Сассекской. Это обязывает 33-летнюю женщину следовать строгим протоколам в королевской моде и поведении. К примеру, во все времена королев и принцесс обязывали носить колготки.

Однако одежда это не самое страшное, теперь Меган Маркл больше не сможет есть свою любимую пищу – морепродукты. Это указано в диетическом правиле королевской семьи. Королевский диетолог поясняет, что это вынужденная мера, чтобы никто не получил пищевое отравление. Это очень важно, ведь принцы, принцессы и короли с королевами часто путешествуют по всему миру, а такая проблема со здоровьем может испортить запланированные мероприятия.

Примечательно, что в 2013 году Меган Маркл рассказывала, что её самое любимое блюдо – это макароны с морепродуктами, которые она любит есть очень медленно. Сама Герцогиня готова пойти ради принца на всё и отказ от подобных блюд для неё не станет проблемным.

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