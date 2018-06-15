Группа «БИ-2» сняла своё промо к ЧМ-2018, высмеяв при этом сборную России

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Участники музыкальной группы «БИ-2» считают, что официальная заставка Чемпионата мира по футболу не отображает реальность. Поэтому они предложили свой вариант видеоролика.

На странице рок-группы в Instagram появилась видеозапись, которая своим началом интригует зрителя. Но спустя несколько секунд действия в ролике переходят в гримёрку «БИ-2», где артисты решили сыграть в футбол. Музыканты не стараются проявить максимум своих возможностей и просто пинают мяч. При этом один из участников видео говорит им о том, что своёй игрой они что-нибудь разобьют в комнате, которая полна вещами. После этого видео переключается на небольшую вставку, в которой мяч попадает по голове мужчины, дающего интервью.

Поклонники музыкантов посчитали, что видео отображает действительность куда лучше, чем официальная версия. Они отметили, что участники "БИ-2" удачно высмеяли то, что происходит в официальном промо. Многие стали шутить о том, что российская сборная не умеет играть в футбол, а также не старается проявить себя на поле. В комментариях фанаты предложили самим музыкантам выйти на матч, ведь за их игрой будет наблюдать значительно интересней.