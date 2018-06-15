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Теперь блондинка: Алсу поразила кардинальной сменой имиджа

Сегодня, 19:18

Певица Алсу всегда восхищала поклонников длинными темными волосами. Поэтому новость о кардинальном перевоплощении застала поклонников врасплох, при этом их реакция оказалась неоднозначной.

На своей странице в Instagram певица опубликовала короткое сообщение: «Алсу?». Фотография, которая дополняла пост, действительно показывала совершенно другую девушку – блондинку с короткой стрижкой, ярким темным макияжем и в необычной куртке. Поклонники сразу догадались, что эта действительно была Алсу, которая теперь впервые за много лет поэкспериментировала с имиджем.
Многим понравилось такое перевоплощение. Девушка выглядела очень стильно, и напомнила фанатам других звезд-блондинок. Так, в комментариях возник спор, вдохновлялась ли Алсу образом Светланы Лободы. Кроме того, подписчики единогласно решили, что нынешний образ в дополнении с «космической» курточкой очень напоминает стиль Леди Гаги.
Однако некоторые заметили, что это не самый удачный наряд певицы: «Нет Алсу, это не ваше!».

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