«Очень плотное общение»: Дана Борисова помирилась с бывшим мужем

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Мужчина запрещал экс-супруге видеться с единственной подрастающей дочерью Полиной. Но сейчас, похоже, всё начало налаживаться.

Дана Борисова рассказала, что недавно она помирилась с бывшим мужем Максимом. Сейчас между экс-возлюбленными «очень плотное общение». По словам женщины, у них никогда не было таких хороших отношений. Между Даной и Максимом появилось взаимопонимание.

По словам Борисовой, с дочерью Полиной тоже всё хорошо. Мать с ребёнком отправились сейчас на отдых заграницу. Дана признаётся, что Полина сильно выросла и становится уже самой настоящей девочкой.

Теперь женщина старается больше времени и внимания уделять дочери, нежели другим вещам. Кстати в этом вопросе воспитания ребёнка Максим и Дана не могут прийти к общему согласию. В этом вопросе у них разные взгляды.