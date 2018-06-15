VistaNews.ru


«Очень плотное общение»: Дана Борисова помирилась с бывшим мужем

Сегодня, 16:41

Мужчина запрещал экс-супруге видеться с единственной подрастающей дочерью Полиной. Но сейчас, похоже, всё начало налаживаться.

Дана Борисова рассказала, что недавно она помирилась с бывшим мужем Максимом. Сейчас между экс-возлюбленными «очень плотное общение». По словам женщины, у них никогда не было таких хороших отношений. Между Даной и Максимом появилось взаимопонимание.

По словам Борисовой, с дочерью Полиной тоже всё хорошо. Мать с ребёнком отправились сейчас на отдых заграницу. Дана признаётся, что Полина сильно выросла и становится уже самой настоящей девочкой.

Теперь женщина старается больше времени и внимания уделять дочери, нежели другим вещам. Кстати в этом вопросе воспитания ребёнка Максим и Дана не могут прийти к общему согласию. В этом вопросе у них разные взгляды.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Как базарная баба»: Дана Борисова рассказала о поведении бывшего мужа на суде

Дана Борисова пришла в суд бороться за право общения с дочерью

Сальные волосы и грязное лицо: Внешний вид Даны Борисовой возмутил фанатов

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем