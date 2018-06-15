Хилькевич показала фото уважающего себя "неболельщика"

Сегодня, 16:52

Многие звёзды шоу-бизнеса не против поднять свой рейтинкг в соцсетях с помощью неожиданных ходов. Мундиаль, естественно, не стал темой, которую они смогли обойти.

Анна Хилькевич засветилась на поддержке ЧМ-2018. В своём аккаунте она проинформировала, что не является болельщицей, но не может оставаться в стороне от этого события. Она продемонстрировала фото уважающего себя"неболельщика".

Она сфотографировалась с собакой-забивакой. Видимо у звезды шоу-бизнеса сложные отношения с природой. Символом ЧМ-2018 является вовсе не собака, а волчёнок.

Впрочем, говорят её подписчики, кто из них станет «забивакой», в общем-то, не важно, главное результат.

Точно понятно одно, домашние животные присоединяются к своим хозяевам, когда те смотрят матчи Мундиаля.

Однако, они вполне способны осознать эмоции своих хозяев и, тем самым оказать поддержку РФ во время ЧМ-2018. Если уж и «звёзды» способны, братьев наших меньших при просмотрах значительно больше. Собака – забивака или волк – в ворота щёлк, из группы то выходить надо.

Жаль, что к поддержке РФ на ЧМ-2018 пока не удаётся привлечь миллиарды деревьев в её лесах. Кто же сказал, что они не способны сопереживать своей стране. Требуется подумать над этим вопросом. России должна помогать и флора, и фауна.