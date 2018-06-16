Ресторан Бузовой поразил фанатов космическими ценами

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Её заведение подверглось шквалу критики и разгневанных комментариев.

Певица, ведущая и ресторатор Ольга Бузова широко анонсировала новое меню своего заведения, которое называется BUZfood. После посещения ресторана звезды Андрей Ковалев, который является известным специалистом в данной отрасли, сообщил, что цены на блюда необоснованно высокие, а данное исполнительницей слово о демократичности ценовой политики она не сдержала. Далеко не все жители столицы и гости города смогут себе позволить перекусить в данном заведении.

Ковалев заверил, что посетители «Подсолнухов» смогут целую неделю посещать заведение и наслаждаться напитками, а у Бузовой они за такие деньги смогут позволить лишь один салат. Напомним, что некоторые друзья певицы могут питаться в ее заведении абсолютно бесплатно – такая привилегия доступна для Андрея Малахова. Такой шаг был сделан с целью популяризации ресторана.

Фанаты звезды тоже шокированы ценами в меню, ведь многие хотели питаться в заведении и хоть изредка встречать там его хозяйку. Сама Ольга Бузова пока не отреагировала на критику. В любом случае, космические цены поразили фанатов Бузовой.