Сын Гагариной поразил искренним восхищением от забитого мяча сборной России

Сегодня, 16:35

Полина Гагарина показала в Сети, как её муж и сын болели на матче «Россия – Саудовская Аравия». Фанатов восхитило искреннее восхищение мальчика, когда счёт стал 2:0 в пользу РФ.

После гола, который забил Денис Черышев, Андрей, сын Полины Гагариной, радостно закричал и кинулся обниматься отца, дёржал шарф и не мог сдержать улыбки. Порадовало такое положение сборной России на матче и его отца. Дмитрий Исхаков обнял его в ответ, после чего камера показала стадион, где болельщики переживали счастливые минуты триумфа отечественных футболистов.

Интернет-пользователей поразило такое отношение сына Гагариной. Некоторые, впрочем, стали спорить, что радоваться рано – Саудовская Аравия не была самым сильным соперником.