VistaNews.ru


Дмитрию Шепелеву придётся говорить о раке в день смерти Жанны Фриске

Сегодня, 15:43

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, что станет участником выпуска телепередачи «На самом деле» от 15 июня. Именно в день 3 годовщины со дня смерти Жанны Фриске он будет говорить о раке.

 На своей странице в Instagram Шепелев рассказал о том, какие эмоции испытывает перед новым эпизодом шоу «На самом деле». В рамках передачи ему предстоит говорить о раке головного мозга, что, как отметил Дмитрий, даётся ему очень непросто. Кроме этого выпуск выйдет 15 июня, именно в этот день в 2015 году из жизни ушла Жанна Фриске. Подобное стечение обстоятельств телеведущий не считает случайностью, а воспринимает как напоминание о том, насколько важно говорить о таких болезнях. Шепелев считает, что делать это необходимо не только для борьбы с раком, но и для преодоления страха перед ним.

Поклонники телеведущего поспешили поддержать его. Они посочувствовали Дмитрию, призвав найти в себе внутренние силы, и открыто обсудить проблемы болезни. Фанаты отметили, что держаться ему следует не только ради себя, но и ради сына Платона, которого ему родила Жанна Фриске. Кроме этого они почтили память и самой исполнительницы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Шепелев до сих пор разговаривает с покойной Фриске

Дмитрий Шепелев нашел себе новую спутницу

Отец Фриске: На поминках Шепелев рассказывал анекдоты

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем