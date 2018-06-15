Дмитрию Шепелеву придётся говорить о раке в день смерти Жанны Фриске

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Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, что станет участником выпуска телепередачи «На самом деле» от 15 июня. Именно в день 3 годовщины со дня смерти Жанны Фриске он будет говорить о раке.

На своей странице в Instagram Шепелев рассказал о том, какие эмоции испытывает перед новым эпизодом шоу «На самом деле». В рамках передачи ему предстоит говорить о раке головного мозга, что, как отметил Дмитрий, даётся ему очень непросто. Кроме этого выпуск выйдет 15 июня, именно в этот день в 2015 году из жизни ушла Жанна Фриске. Подобное стечение обстоятельств телеведущий не считает случайностью, а воспринимает как напоминание о том, насколько важно говорить о таких болезнях. Шепелев считает, что делать это необходимо не только для борьбы с раком, но и для преодоления страха перед ним.

Поклонники телеведущего поспешили поддержать его. Они посочувствовали Дмитрию, призвав найти в себе внутренние силы, и открыто обсудить проблемы болезни. Фанаты отметили, что держаться ему следует не только ради себя, но и ради сына Платона, которого ему родила Жанна Фриске. Кроме этого они почтили память и самой исполнительницы.