Глаза Чеховой "выпрыгивают" от восторга

Сегодня, 15:53

Анфиса Чехова отправилась покорять Европу. Несмотря на недавние инциденты в аэропорту, ведущая выглядит довольной.

40-летняя звезда российского телевидения сейчас на отдыхе в Хорватии, где у нее запланирован тур по стране. И конечно же делится яркими фотографиями со своими подписчиками в социальных сетях.

Сегодня Анфиса побывала в Ровине, от которого она явно уже без ума. «Здесь настоящая Италия!..Знай я раньше, уже давно была бы здесь!» - подписала она свое свежее фото в Instagram.

Однако не все так было гладко в начале ее отдыха. Пару дней назад в интернете говорили, что багаж Чеховой не прилетел вместе с ней. Позже она сама написала у себя на страничке об этом досадном событии. Верим, что багаж уже у нее и ничего не омрачит поездку. И она радужно подписывает свои фотографии в интернете.

«Глаза выпрыгивают от восторга!» - написала теледива после посещения хорватского Ровиня.