Ирена Понарошку в шоке от "щедрости" россиян

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Австрийским болельщикам сдали жильё втридорога, что сильно зацепило Понарошку.

Девушки преобразились. Будто открылся сезон охоты. На Патриарших Прудах появилось обилие красоток на высоченных каблуках, с нарощенными волосами, ресницами, ногтями. Поролоновые пуш-апы и вызывающая одежда - необходимые атрибуты для привлечения внимания. Пристальные взгляды красоток пытаются просчитать финансовый достаток, семейное положение и щедрость потенциальных избранников. Немаловажным фактором в выборе «жертвы» является его гражданство.

Девушка стала случайной свидетельницей разговора двух подружек, обсуждавших, как одной из них удалось втридорога пересдать свое съемное жилье каким-то австрийским туристам. Вторая девушка поделилась своими намерениями сдавать свою маленькую каморку и все подсобные помещения на первом этаже. Понарошку шокировала такая "щедрость" россиян.

Ирена пишет, что находясь под впечатлением от услышанного, предложила и своему супругу заняться подобным бизнесом. Но муж категорически отказался от такого проекта. По его мнению, подобная субаренда вынудит впоследствии проводить капитальный ремонт. Подписчики Ирены Понарошку оценили ее чувство юмора. Согласились, что тоже заметили в городах, где будут проводиться футбольные матчи, появление большего числа красавиц, желающих поживиться на туристах-болельщиках. «Я думала, мне показалось обилие пуш-апов и шпилек в центре»,- пишет подписчица с ником o_dudorova" в комментариях.

Чемпионат мира по футболу открылся вчера 14 июня победой российской сборной. Матч сборных России и Саудовской Аравии закончился со счетом 5:0 в пользу россиян.