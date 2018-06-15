Глюкоза оголила свои длинные ноги на фото

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32-летняя красавица не перестает поражать своей красотой. Казалось бы, подходит к бальзаковскому возрасту, многие женщины увядают ближе к нему, а она нет. Наталья Чистякова- Ионова , а это настоящее имя звезды российского шоубиза, с годами все раскрывается.

У многих звезд сейчас свои каналы на видео-хостинге. Певица Глюк'oZa не исключение. Вчера, 14 июня, девушка выложила на своем канале на YouTube бьюти-видео с визажистом Ириной Митрошкиной. На протяжении 25 минут они мило разговаривали на тему моды, косметики, разных женских секретов. И в это же время Ирина наносила мега крутой макияж певице. В конце влога Глюк'oZa переоделась в платье, полностью подчеркивающее все ее аппетитные части тела. А фото, которое она выложила вскоре, фанаты забросали приятными комплиментами. «Сама элегантность!» , «5++++», «Натуся, ты нежна и одновременно дерзка» , « 5+ вообще , очень крутой визажист !!!!» - так прокомментировали подписчики.

Также нельзя не отметить ноги певицы, которые певица оголила на фото. Такие длинные, худые и совсем без единого изъяна. Платье оголило их и показало всем, как нужно выглядеть девушкам за тридцать.

В ее секретах красоты нет никакой магии. Она занимается спортом и правильно питается. Наталья очень активная девушка, это и помогает ей всегда быть такой роскошной.