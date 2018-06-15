Модель Playboy разденется в честь победы сборной России

Сегодня, 15:41

Девушка в своей соцсети пообещала, что проведёт фотосессию в полуобнажённом виде, если российские спортсмены одержат победу на Чемпионате мира по футболу.

Мария Лиман, модель и телеведущая журнала Playboy, в Intagram опубликовала фото и рассказала о своей давней любви к футболу. Ещё в детстве девушка играла во дворе в футбол и если она стояла на воротах, то победа была на стороне её команды. Также модель пообещала, что разденется для фотосессии, если российская сборная победит на ЧМ-2018. Мария Лиман поделилась, что тоже болеет за отечественных футболистов. Комментарий к посту написан на двух языках: английском и русском, поэтому зарубежные подписчики тоже ждут фотографии модели.

Мария уже поделилась своей радостью по поводу победы сборной России и выложила «поздравительное» фото, на котором она сидит на кровати в полуобнажённом виде, но действительно ню-фотосессия будет опубликована уже вечером 15 июня.