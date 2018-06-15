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«Это ли не счастье!»: Звезда «Универа» решил доказать свою гомосексуальность

Сегодня, 14:43

Актёр Арарат Кещян удивил фанатов странным желанием. Из-за наклейки он захотел сменить имидж, чтобы услышать от коллеги из «СашиТани» Андрея Гайдуляна заявление, что у него гомосексуальная ориентация.

«Думал, какой от них может быть толк, наклейка же. А нет, есть. Небольшой надрывчик, пару инъекций, модная наклейка и, вуаля, почти как новенький. Ну, ещё волосы подкрашу, ботекса в лицо нахерачу, заквашусь в спа и услышу заветное «п**а»» - отметил Арарат Кещян. По его словам, такое можно будет назвать высшим счастьем.

Подписчики посмеялись над странной шуткой актёра. Также их заинтересовало, как Кещян потом собирается отрывать наклейку от волос и почему вообще у артиста возникла необходимость её приклеивать.

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