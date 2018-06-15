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«Это точно Галустян?»: Любовь Успенская спела дуэтом с комиком в караоке

Сегодня, 19:19

Любовь Успенская, встретившись в одном из караоке-баров с известным комиком Михаилом Галустяном, не долго думала - какую песню вместе с ним исполнить. Дуэт спел «Армения моя» - одну из любимейших композиций певицы.

Успенская сообщила подписчикам, что дуэт вышел неплохим. А о певческих способностях Галустяна сдержанно сказала: «Миша – тоже ничего». Комментаторы страницы всенародной «Любоньки» выразили надежду увидеть хоть раз этот дуэт на сцене, а после принялись упражняться в остроумии: «Люба запала на молодого», «Мишаня, беги домой – футбол скоро». Один подписчик даже был уверен, что оценка вокала Галустяна - «тоже ничего», наверняка позволит ему заявиться на Евровидение.

При этом вышел небольшой курьез. Любовь Успенская случайно отметила на своей странице фейковый аккаунт артиста, вызвав очередной приступ веселья публики: «Это точно Галустян был?», «Люба, вы случайно не с голограммой пели?». Впрочем, сам Галустян на своей странице подтверждает, что пел дуэтом с певицей в тот вечер в караоке-баре.

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