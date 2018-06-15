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Любовник Жанны Фриске решил выдать все подробности отношений

Сегодня, 13:49

Бывший гражданский супруг певицы заявил, что она встречалась с ним в тайне от Шепелева. Отец артистки уверен, что настоящим отцом единственного ребёнка Платона был именно бывший бойфренд.

Сейчас о Жанне Фриске появляется всё больше новых слухов и интересных подробностей о её личной жизни. Кроме того, после её смерти продолжаются судебные тяжбы и разбирательства.

Сейчас же в очередном выпуске шоу «Новые русские сенсации» появился любовник Жанны Фриске. Молодой человек утверждает, что он имел с певицей длинные отношение, которые она скрывала от Шепелева. Кроме того, в своём интервью «тайный любовник» отметил, что он был в гражданском браке с Жанной ещё задолго до появления в её жизни Дмитрия.

Такое заявление давал и отец Фриске почти ещё год назад. Тогда адвокаты рассказали, что у певицы был роман с бизнесменом. Жанна жила с ним ещё до отношений с Шепелевым. Пара даже поддерживала любовные связи, когда женщина уже встречалась с Дмитрием.

Адвокаты считают, что Жанна Фриске могла забеременеть от своего бывшего гражданского мужа, но порвала с ним. Тогда она решила выдать Платона за ребёнка Шепелева, родив малыша в США и записав его на телеведущего. Всё дело в том, что любовник не хотел становится отцом, а Дмитрий, в глазах Жанны, мог бы стать отличным папой.

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