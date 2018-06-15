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Убытки от нового шоу Ани Лорак достигли миллионной цифры

Сегодня, 13:21

Ани Лорак попала в тяжелую финансовую ситуацию. Дело в том, что ее последнее шоу под названием «Дива» потребовало больших денежных и материальных вложений.

Похоже, что певица решила перещеголять самого Филиппа Киркорова.

Но это сделать пока не удалось. Лорак только на второй строчке рейтинга по самым затратным шоу. А вот обзавестись огромными долгами перед банками у певицы получилось. Для концертной программы потребовалось 250 работников и 200 тонн оборудования. В конечном итоге программа себя не окупила. Только по приблизительным подсчетам убытки достигли пяти миллионов долларов.

И это не удивительно. Сцена-трансформер, дорогие сценические костюмы, перелеты в Австралию и Америку оказались очень затратными. Но певица не унывает. Она уверена, что обязательно рассчитается с долгами. Только для этого ей придется выступать гораздо больше, чем может даже хотелось бы. Теперь до конца осени рабочее расписание певицы будет очень плотным.

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