Лепс приехал к Бузовой на открытие Buzfood из-за скуки

Сегодня, 14:19

Фееричный троллинг Лепса наделал много шумихи в мире шоубиза.

Григорий Лепс не скрывает, что приехал к Бузовой на открытие Buzfood из-за скуки, а также свободного «окна» в гастрольной деятельности. Кроме того, Ольга перед «эпохальной» церемонией умоляла популярного исполнителя исполнить роль одного из «свадебных генералов». По словам Лепса, он приехал, чтобы «поржать, постебаться», и поехать дальше по своим делам. Что и было исполнено, причем в самой циничной манере.

Рискованная шутка Георгия по поводу «растяжки» рта Бузовой, со словами «глотай Оля», получила широкий резонанс и многочисленное цитирование в СМИ. Оля проглотила предложенную ей икру с ложки, как, впрочем, и сомнительный комплимент. Характерно, что после «знаменательного» события, сам Лепс на своей странице в социальной сети ни разу не обмолвился о мероприятии и не комментировал свои впечатления о нем.