Топурия трогательно поздравила дочь с 3-летием

Известная участница группы «А`Студио» креативно подошла к выбору поздравления для своей единственной маленькой принцессы. Кэти порадовала себя любимую стишком от доченьки, который она презентовала всем поклонникам звездной мамы в социальной сети. Фанаты ликуют – малышка – копия красавицы-мамы.
В социальной сети Instagram грузинка Топурия опубликовала ролик, который получил десятки отметок «ми-ми-ми» от пользователей Интернет. Кэти трогательно поздравила дочь с 3-летием. Фанаты в восторге приняли эти новость и взволнованы схожестью маленькой Оливии с звездной мамой. Подписчики Топурии также присоединились к словам девочки и поддержали инициативу Кэти.