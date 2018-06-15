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Топурия трогательно поздравила дочь с 3-летием

Сегодня, 12:33

Известная участница группы «А`Студио» креативно подошла к выбору поздравления для своей единственной маленькой принцессы. Кэти порадовала себя любимую стишком от доченьки, который она презентовала всем поклонникам звездной мамы в социальной сети. Фанаты ликуют – малышка – копия красавицы-мамы.

В социальной сети Instagram грузинка Топурия опубликовала ролик, который получил десятки отметок «ми-ми-ми» от пользователей Интернет. Кэти трогательно поздравила дочь с 3-летием. Фанаты в восторге приняли эти новость и взволнованы схожестью маленькой Оливии с звездной мамой. Подписчики Топурии также присоединились к словам девочки и поддержали инициативу Кэти.

«Прелестное стихотворение! Прелестный чтец! Днем рождения, милую Оливию и всю ее семью!!!», «С днём рождения маленького ангелочка. Пусть всегда счастлива будет, как и её мама», «ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,лапочка!!! Всего тебе самого хорошего, доброго и прекрасного! Ты моя , шладкая какая, халёсая», - написали поклонники.

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