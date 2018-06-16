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В центре Петербурга произошёл крупный пожар

Сегодня, 22:22

Свидетели наблюдают на месте происшествия огромные клубы дыма. На данный момент возгорание продолжает усиливаться.

В Центральном районе Петербурга на Кременчугской улице произошел крупный пожар, горит ангар. О случившемся стало известно от пользователей соцсетей, которые оперативно начали выкладывать в Сеть сообщения о пожаре.

В настоящее время на место уже прибыли спасательные службы, насколько известно, туда определили два наряда. По предварительной информации, возгорание случилось на станции техобслуживания.

Очевидцы рассказывают, что дым виден из многих районов города, что говорит о масштабности случившегося.

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