Злая Пугачева набросилась на Малахова за шоу с ее бывшим любовником

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Малахов пригласил на передачу бывшего возлюбленного Примадонны, который раскрыл некоторые интимные подробности их личной жизни.

Зла Пугачева накинулась на Андрея Малахова из-за того, что тот без ее ведома пригласил в эфир Сергея Челобанова, которого когда-то любила певица. Малахов также рассказал обществу некоторые интересные факты из жизни Пугачевой, что очень разозлило исполнительницу. Челобанов затронул тему рождения детей Пугачевой и Галкина.

Бывший любовник Примадонны рассказал, что возможно, что это его дети, а не Максима. Подчеркивается, что во время их отношений, Сергей даже успел сделать женщине предложение руки и сердца. Когда Алла увидела эфир программы, она начала ругаться на Малахова очень грубыми словами, а своего бывшего возлюбленного назвала алкоголиком.